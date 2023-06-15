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Коммерсантъ FM
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Цена на газ в Европе впервые с апреля превысила $500 за 1 тыс. куб. м

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов превысили $500 за 1 тыс. куб. м., свидетельствуют данные лондонской биржи Intercontinental Exchange (ICE). Такого показателя они достигли впервые с апреля.

По состоянию на 13:44 мск стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $540 за 1 тыс. куб. м. Общий рост цен составляет 26,5%.

Цены на газ в Европе стали снижаться в начале 2023 года. К середине января биржевые цены на газ в Европе упали на 25%. Также в феврале цены на сжиженный природный газ достигли 18-месячного минимума. По подсчетам ТАСС, за зиму цена на газ в Европе сократилась в три раза.

Снижение цен произошло на фоне аномально теплой зимы в европейских странах и высокой заполненности газовых хранилищ. В настоящее время заполненность хранилищ превышает 72%, а поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в мае достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений — 12,16 млрд куб. м.

Милена Костерева

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