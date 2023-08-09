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ЦИК: на выборы в заксобрания регионов выдвинуты более 9 тыс. кандидатов

На выборы в заксобрания регионов России за исключением четырех новых субъектов выдвинуты 9 276 кандидатов. Об этом в ходе заседания сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«На выборы в заксобрания было выдвинуто 9 276 человек, от 13 партий было выдвинуто 6 897 кандидатов. Зарегистрировано 105 списков от 12 партий, в составе которых 6 049 кандидатов, не заверены 5 списков кандидатов»,— сказала госпожа Памфилова (цитата по ТАСС).

Всего в российских регионах на сентябрьские выборы всех уровней власти выдвинуто более 75 тыс. кандидатов, из них более 12 тыс. — самовыдвиженцы. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях срок подачи документов — до 17 августа.

«Сегодня завершается этап регистрации кандидатов по всей стране. Исключение составляют четыре новых субъекта. Напомню, они приняли решение о сокращении сроков избирательных действий, поэтому там срок подачи документов продлится до 17 августа и у комиссий еще будет пять дней на принятие решений о регистрации»,— рассказала глава ЦИК.

Выборы губернаторов, местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы пройдут в России 8–10 сентября (единый день голосования назначен на 10 сентября). В частности, впервые пройдут выборы в региональные заксобрания в новых регионах страны — в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Также голосованием в парламентах будут выбраны главы этих субъектов.

Милена Костерева

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