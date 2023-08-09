В старинной усадьбе на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге откроется ЗАГС

В центре Екатеринбурга в старинном здании на ул. Карла Либкнехта, 3 отроется отделение ЗАГСа, сообщил «Ъ-Урал» руководитель пресс-службы «Делового Дома на Архиерейской» Александр Оводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Проект реставрации усадьбы Переяславцева выполняется с адаптацией под новый загс. Это будет первый в Екатеринбурге церемониальный отдел, расположенный в историческом здании»,— прокомментировал он.

Напомним, усадьбу реставрирует компания «Деловой Дом на Архиерейской». Помимо усадьбы ротмистра Переяславцева холдинг отреставрирует еще восемь памятников архитектуры. Работы планируется завершить до конца 2028 года, реставрация обойдется в 8 млрд руб.

Ева Коршунова

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