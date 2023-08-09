В Тюмени в августе перекроют улицу Механическую из-за концертов Пелагеи и «Иванушки International»

В Тюмени 14 и 20 августа будут перекрывать улицу Механическую из-за концертов Пелагеи и «Иванушки International». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным администрации, движение транспорта на ул. Механической запретят от дома № 31 до ул. Максима Горького. Перекрытия планируются с 07:00 до 23:00. Кроме того, будет запрещено парковаться на следующих участках:

ул. Механическая — на подземной парковке в районе площади 400-летия Тюмени с 21:00 13 августа до 03:00 15 августа, а также с 21:00 19 августа до 03:00 21 августа;

ул. Республики — в районе здания № 129 с 21:00 13 августа до 03:00 15 августа и с 21:00 19 августа до 03:00 21 августа.

Напомним, на Дне Тюменской области в понедельник, 14 августа, на площади 400-летия города состоится бесплатный концерт группы «Иванушки International». 20 августа на площади выступит певица Пелагея.

Полина Хабарова

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