Получивших отсрочку от армии уфимцев отправят на повторную медкомиссию

Калининский районный суд Уфы удовлетворил иски заместителя военного прокурора Уфимского гарнизона, просившего отменить решения призывной комиссии, освободившей Ильмира Газимова и Владислава Скочилова от призыва на военную службу.

Как следует из материалов дела, господа Газимов и Скочилов были признаны ограниченно годными к военной службе, им выдали военные билеты — проверка установила, что решения об этом были приняты незаконно. В марте бывший начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константин Выропаев был приговорен к шести годам условно и штрафу в размере 1,8 млн руб. за незаконное освобождение от призыва.

Как следует из материалов административного иска, в рамках расследования уголовного дела было установлено, что сотрудник военкомата получил от Ильмира Газимова и Владислава Скочилова взятки, после чего им были выданы военные билеты. При этом обоим незаконно — без проведения контрольного медицинского освидетельствования — присвоили категорию годности.

Суд обязал призывную комиссию организовать медицинское освидетельствование Владислава Скочилова и Ильмира Газимова «и принять одно из решений, в соответствии с положениями закона "О воинской обязанности..."».

Наталья Балыкова

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