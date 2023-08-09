Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Получивших отсрочку от армии уфимцев отправят на повторную медкомиссию

Калининский районный суд Уфы удовлетворил иски заместителя военного прокурора Уфимского гарнизона, просившего отменить решения призывной комиссии, освободившей Ильмира Газимова и Владислава Скочилова от призыва на военную службу.

Как следует из материалов дела, господа Газимов и Скочилов были признаны ограниченно годными к военной службе, им выдали военные билеты — проверка установила, что решения об этом были приняты незаконно. В марте бывший начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константин Выропаев был приговорен к шести годам условно и штрафу в размере 1,8 млн руб. за незаконное освобождение от призыва.

Как следует из материалов административного иска, в рамках расследования уголовного дела было установлено, что сотрудник военкомата получил от Ильмира Газимова и Владислава Скочилова взятки, после чего им были выданы военные билеты. При этом обоим незаконно — без проведения контрольного медицинского освидетельствования — присвоили категорию годности.

Суд обязал призывную комиссию организовать медицинское освидетельствование Владислава Скочилова и Ильмира Газимова «и принять одно из решений, в соответствии с положениями закона "О воинской обязанности..."».

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...