ВТБ первым из российских банков запускает операции в цифровых рублях в рамках пилота. Участникам фокус-группы, сформированной из числа сотрудников банка, в приложении «ВТБ Онлайн» станут доступны операции по открытию счетов в цифровых рублях в режиме реального времени, переводы между физлицами, оплата цифровыми рублями товаров и услуг уже привычным способом — с помощью переводов по QR-коду. Также будет обеспечена возможность применения смарт-контрактов с цифровым рублем для физических лиц. «Участвуя в пилоте по цифровому рублю, мы получаем возможность первыми увидеть все преимущества использования цифровых валют и предложить нашим клиентам новые банковские продукты и услуги на совершенно новой технологической платформе»,— заявили в ВТБ.

Корпорация Apple изменит положение кнопки завершения вызова в новых версиях операционной системы для iPhone. Она останется в нижней трети экрана гаджета, но переместиться в правый угол. На ее прежнем месте появятся кнопка переключения на видеосвязь и кнопка вызова панели с цифрами, пишет канал CNBC.

Объем продаж онлайн-торговли России в первом полугодии вырос на 20%. По данным АКИТ, показатель составил 2,7 трлн руб. Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж сейчас составляет почти 13% . Лидером среди продаваемых в сети товаров является цифровая и бытовая техника.