Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о работе нового устройства от российской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Компания «Яндекс» представила и сразу открыла предзаказ на «ТВ Станции». Это новая категория устройств, которая объединяет в себе возможности смарт-телевизора и почти полный набор функций умных колонок.

То есть новинкой можно пользоваться для просмотра видео, прослушивания музыкального контента и взаимодействия с голосовым помощником Алисой.

Все новинки имеют разрешение Ultra HD. В модельном ряду две версии: «ТВ Станция» с диагоналями экрана 43 и 50 дюймов и «ТВ Станция Про» с более внушительными размерами — 55 и 65 дюймов.

Последние дороже, снабжены дисплеями с большей яркостью и технологией QLED, иным типом подсветки (Edge LED против Direct LED с функцией Local Dimming), звуком большей мощности и комплектным кронштейном для стены.

Мне удалось протестировать младшую версию с диагональю 50 дюймов. Заметно, что «Яндекс» детально подошла к созданию новинки. Справиться с установкой может любой, начиная с распаковки и монтажа, заканчивая первоначальной настройкой.

Инструкция с иллюстрациями нанесена на коробку, все комплектующие расположены в отдельных секциях. Процесс активации на уровне платформы сопровождается приятной анимацией.

После первоначальной настройки красота не заканчивается. Дизайнеры «Яндекс» нарисовали симпатичные фирменные заставки. В этих скринсейверах также отображается концепция света с лучами, свечениями, легкой типографикой и микроанимацией.

Упомянутая технология Direct LED с функцией Local Dimming преображает картинку. У «ТВ Станции» нет такого матового покрытия, как у версии «Про», но блики меня не раздражали, поскольку они отсутствовали.

Самое классное — это, конечно, управление голосом. А с недавним запуском коротких команд, когда даже не нужно произносить обращение к Алисе, манипуляции стали еще проще. Пульт есть, но он как будто уже не нужен, разве что в сторонних приложениях.

Кстати, если пульт потерялся, то его можно найти через обращение к голосовому помощнику. Алиса активирует звук и световой сигнал на пульте. Идея классная, хотелось бы большей громкости для этой фишки.

Также было бы здорово расширить каталог приложений для видеоконтента. Версии приложений российских сервисов уже в доступе. Над появлением Apple TV команда «Яндекса» работает. C Netflix ситуация тоже непростая. Как заверили в российской компании, перечень приложений формируется, в том числе по запросу пользователей.

Аудиоконтент и голосовые сообщения Алисы «ТВ Станции» могут воспроизводить как с выключенными, так и с активным экраном. Устройства уже поддерживают функцию мультирум, но она, как и опция стереопары, будет еще дорабатываться.