Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, во сколько обойдется, например, сумка Mini Picnic Kelly 20 Palladium Hardware от Hermes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sothebys.com Фото: Sothebys.com

Осень — бархатный сезон. Ну а еще можно поймать последний шанс устроить пикник на природе. Разумеется, не уступающий «Завтраку на траве» Клода Моне. А для этого непременно понадобятся роскошные аксессуары.

Берем с собой для личных вещей сумочку из соломки и кожи от Hermes. Называется расслабленно — Mini Picnic Kelly 20 Palladium Hardware. Стоит немало — сейчас на маркетплейсе Sotheby’s сумка из этой лимитированной серии продается за $70 тыс. Корзина для пикника тоже должна быть не абы какой. Мне лично нравится надежная и консервативная, как все британское, от Fortnum & Mason за 550 фунтов. Но можно выбрать и что-то посовременнее. Например, рюкзак для пикника от Prada за €3,4 тыс. Из дополнительных преимуществ — он соответствует современной экологической повестке, выполнен из переработанной ткани Re-Nylon.

Но, конечно, ничто не сравнится по зашкаливающему уровню роскоши с сундуками для пикника от Louis Vuitton. Такой надо создавать на заказ, чтобы с монограммой и ощущением «я наследный принц». А если для идеального пикника вам не особо нужны закуски, то присмотритесь к переносным футлярам для бутылок и бокалов. Аксессуар под названием Park bottle basket есть, например, у Hermes. Стоит плетеная корзинка с отсеками правильного размера 6,6 тыс. фунтов стерлингов. По сравнению с соломенной Kelly, а я специально начала рассказ с нее, вообще недорого.