Суд приговорил экс-главу Фонда защиты дольщиков Кубани Шумейко к 7 годам колонии

Бывшему директору Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Евгении Шумейко суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Она признана виновной в получении коммерческого подкупа, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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Также она лишена права занимать должности в некоммерческих организациях сроком на пять лет.

«Приговор в законную силу не вступил»,— говорится в сообщении.

Следствие установило, что экс-директор Фонда защиты прав дольщиков Кубани решила получить от учредителя стройфирмы денежные средства за оказание содействия в привлечении его предприятия для завершения строительства проблемного объекта в Краснодаре.

Женщина, как сообщает ведомство, привлекла своего сожителя, который сообщил коммерсанту, что в случае передачи 82 млн руб. она заключит с организацией договор. Также фигурантка потребовала перевести на расчетный счет Фонда 8,2 млн руб. — 1% от сметной стоимости работ по завершению строительства объекта.

Затем осужденная снизила сумму до 41 млн руб. В декабре 2020 года предприниматель передал директору Фонда через ее сожителя требуемую сумму, а в феврале 2021-го перечислил на расчетный счет Фонда 1,5 миллиона рублей со счета другой организации в виде пожертвования.

В августе 2021 года Евгения Шумейко заключила договоры с коммерческой организацией.

Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Карьера ушла за "Радугу"».

Тат Гаспарян

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