Полиция продолжает проверять обстоятельства разорения орловского банка «Церих»

Орловская полиция продолжает доследственные проверки возможных эпизодов преднамеренного банкротства в банке «Церих», лишенного лицензии в 2016 году. Об этом сообщается в отчете о ходе банкротства финорганизации за первую половину 2023-го, опубликованном государственным агентством по страхованию вкладов (АСВ), выполняющим функцию конкурсного управляющего банка. Ранее полиция в 2019 году отказывалась возбуждать уголовные дела о растрате (ст. 160 УР РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196) и злоупотреблениях полномочиям (ст. 201) в «Церихе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщается в отчете, после очередного отказа от орловской полиции АСВ продолжало регулярно направлять в правоохранительные органы заявления «по фактам» возможных нарушений, ставших причиной разорения банка. В результате в апреле 2021 года силовики возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве, в рамках которого банк был признан «потерпевшим и гражданским истцом». Принципиальных решений по делу полиция не принимала. А спустя год — выделила из него в отдельное производство три материала доследственных проверок, которые «продолжаются до настоящего времени», сказано в отчете.

Накануне три бывших топ-менеджера «Цериха» смогли отменить решение суда о взыскании с них более 500 млн руб. убытков. Дело будут рассматривать заново — АСВ настаивает на привлечении управленцев к субсидиарной ответственности по долгам банка, считая их ответственными за вывод ликвидных активов перед разорением. Защитники банкиров же утверждают, что они лишь выполняли волю владельцев, не имея возможности отказаться.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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