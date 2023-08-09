В Самаре сгорел в движении вакуумный бойлер

Вакуумный бойлер «ЗИЛ» загорелся в движении в Самарской области в среду утром. Сообщение о происшествии в Сызранском районе в населенном пункте Новая Рачейка в Первой Промзоне поступило на пульт оперативных служб в 7:55 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Соцсети

«В 9:06 пожар ликвидирован на площади 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет»,— говорится в сообщении.

Огонь тушили 18 человек и шесть единиц техники, в том числе, от МЧС России – десять человек и три единицы техники. Также пламя ликвидировали огнеборцы пожарно-спасательного отряда 47 противопожарной службы Самарской области.

Ранее в Самарской области было возбуждено уголовное дело о сгоревшем автобусе со школьниками. Происшествие случилось 1 июня текущего года.

Георгий Портнов