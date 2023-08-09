«Факел» погасил армейцев

Два гранда российского футбола во втором туре группового этапа «Пути РПЛ» Фонбет Кубка России провели очень трудные матчи с котирующимися ниже соперниками. Но если «Зенит» все-таки смог одолеть в гостях — 1:0 — «Крылья Советов», то ЦСКА дома неожиданно уступил — 0:2 — «Факелу», героем которого стал забивший оба гола Максим Максимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два гола форварда «Факела» Максима Максимова (№9) в ворота ЦСКА принесли воронежской команде победу над фаворитом

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Два гола форварда «Факела» Максима Максимова (№9) в ворота ЦСКА принесли воронежской команде победу над фаворитом

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Крылья Советов» и «Зенит» играли в Самаре в занятный футбол, который в последнее время, правда, превратился в России из исключения во что-то вроде нормы. Это очень открытый футбол, когда даже формальный аутсайдер старается показать, что стремится примерно к тому же, к чему стремится фаворит, то есть наступать, атаковать. И не так уж важно, что в тылах временами полыхают костры.

Даже странно, что в этом матче долго никак не срасталось с голами. «Зенит», представивший какую-то жутко эластичную, со сменой позиций и векторов движения отдельных участников схему, все-таки чуточку все время накренявшуюся направо — на фланг Марио Фернандеса, превосходил, конечно, «Крылья» в плане контроля над мячом, но если и превосходил в остроте, то минимально. Ее у с одинаковым рвением бежавших вперед соперников было примерно поровну, а квинтэссенцией первого тайма можно было считать коротенький отрезок в его серединке с двумя подряд отличными моментами у каждого из них.

У «Зенита» в условиях убийственного дефицита пространства и времени классно разобрался с мячом у линии штрафной Густаву Мантуан, а его удар врезался в стойку. Ответом «Крыльев» на него был резкий, как выстрел из рогатки, выпад, который завершал Егор Карпицкий.

Он протыкал Александра Васютина с десятка метров, однако зенитовский голкипер не оплошал — грамотно выскочил вперед и грамотно распластался в полушпагате, чтобы законопатить свободный коридорчик, куда должен был проскочить мяч.

«Зенит» все-таки нашел способ выйти вперед, отдохнув в перерыве. Естественно, способ подразумевал энергичное использование правого фланга, на который вырулила молниеносная комбинация, развернутая петербуржцами после самарского углового — классическая расправа за запоротый стандарт и отсутствие надежной подстраховки. Там, справа, очутился Алексей Сутормин, а от него пошел прострел в центр, где идеально обработал мяч Иван Сергеев.

«Крылья» продолжали огрызаться с удвоенной злостью. И юный Иван Салтыков хватался за голову, увидев, что небольшой рикошет лишил его такого почетного гола в ворота футбольного флагмана. А затем хватался за нее еще раз, осознав, что его падение в чужой штрафной после контакта с Эдуардо Кейрусом арбитр Сергей Чебан отказывается расценивать как нарушение. В общем, «Зенит» выиграл и закрепился с шестью очками на первом месте в группе C.

Матч московский начался с кошмара для его хозяев. Если бы существовала номинация «Главный промах сезона», то тот, что допустил Антон Заболотный, точно уже мог бы считаться реальным претендентом на такую антинаграду.

Милан Гайич все сделал для того, чтобы Заболотный забил с комфортом,— принял мяч справа в штрафной, а пас партнеру исполнил такой, что воронежский вратарь Виталий Гудиев оказался полностью отыгранным. Форвард получил его в полудюжине метров от ворот, абсолютно пустых ворот — и умудрился пальнуть куда-то высоко-высоко.

Такой ляп просто настаивал на том, что за него обязана последовать расплата. Она последовала незамедлительно — в виде недурной атаки «Факела» после перехвата и аккуратного удара Максима Максимова в угол.

Возможности отыграться у ЦСКА были. Иногда — шикарные возможности, как та, что появилась во втором тайме у Максима Мухина, остановленного Гудиевым.

«Факел» отбивался, отбивался — и нанес армейцам смертельный укус. Ильнур Альшин здорово ушел на бровке от Ивана Облякова и навесил на все того же Максимова, который и так-то почти забронировал за собой статус героя встречи, а оформив дубль, превратился в настоящего супергероя. Ну, наряду с Гудиевым, который успел отметиться еще парой отличных сейвов.

В группе A неожиданный успех воронежцев вкупе со случившейся в тот же день победой «Оренбурга» над «Сочи» со счетом 2:0 до предела запутал турнирную ситуацию. У всех четырех команд теперь по три очка.

В среду поздно вечером свой очный матч второго круга провели еще два российских футбольных гранда. «Динамо» принимало соперника по группе D «Краснодар».

Алексей Доспехов