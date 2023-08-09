Энергетики направят около 1 млрд рублей на реконструкцию перехода ЛЭП через Иртыш

«Россети Тюмень» проведут реконструкцию перехода воздушных линий 110 кВ «Горная – Косач» и «Горная – Уват» через реку Иртыш в Тюменской области. Благодаря этим ЛЭП электроэнергию получают свыше шести тысяч жителей пяти населенных пунктов и линейная производственно-диспетчерская станция «Уват» компании «Транснефть». Инвестпроект стоимостью около 997 млн рублей энергетики планируют реализовать до конца 2024 года.



Реконструируемый участок ЛЭП «Горная – Косач» и «Горная – Уват» расположен в Уватском районе. Его протяженность составляет более 3 км, включая сам переход через реку Иртыш длиной 1,5 км. В ходе работ специалисты установят одиннадцать новых опор. Высота двух переходных конструкций ЛЭП будет достигать 94 метров, что сопоставимо с высотой 30-этажного дома. На опорах смонтируют более 13 км инновационного провода, устойчивого к сильным ветрам и грозовым перенапряжениям.

Чтобы защитить переход ЛЭП от размыва, «Россети Тюмень» укрепят берега реки с помощью шпунтовых свай. Кроме того, переходные опоры оснастят автономной системой светоограждения на основе солнечных панелей, ветрогенераторов и аккумуляторных батарей. В строительно-монтажных работах планируется задействовать 60 работников и 32 единицы спецтехники.

«Россети Тюмень» ведут непрерывную работу по совершенствованию и развитию электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Реконструкция перехода воздушных линий через реку Иртыш позволит повысить надежность электроснабжения жителей Уватского района и ключевых объектов транспортировки углеводородов с месторождений Западной Сибири на нефтеперерабатывающие заводы центральной России.

АО «Россети Тюмень»