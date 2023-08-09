ЖК «Ближе» – удобное место для жизни

Группа компаний ПЗСП объявила о старте продаж квартир во втором доме жилого комплекса «Ближе» по адресу: деревня Кондратово, ул. Водопроводная, 6/2. В первом из двух домов – на ул. Водопроводной, 6/1, – более трети квартир уже нашли своих покупателей.

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ЖК «Ближе» – это два дома, которые вместе образуют уютное пространство. В домах – удобные и разнообразные планировки квартир, высокое качество отделки, при этом – привлекательная цена.

Кондратово – один из самых близких пригородов Перми с отличной транспортной доступностью. До Паркового – несколько минут на машине, а до центра Перми – около получаса. Сюда регулярно ходит общественный транспорт, а автобусная остановка расположена буквально в 400 м от ЖК «Ближе». В Кондратово есть все, что нужно для семейной жизни. В шаговой доступности – новый детский сад «Акварельки», скоро будут сданы новая школа и поликлиника. Рядом – Дом спорта «Красава», магазины, аптеки, кафе. Здесь, в Кондратово, все рядом – гораздо БЛИЖЕ, чем в иных микрорайонах города.

Между домами – широкое пространство, где размещены спортивные площадки, места для детских игр и зона отдыха для взрослых. Парковочные места расположены так, чтобы не мешать пешеходам и играющим детям. Во дворе и в подъездах организовано видеонаблюдение, на входе в подъезд – видеодомофон. Холлы – просторные, с дизайнерским оформлением. В подъездах есть келлеры – кладовые, где удобно хранить сезонные вещи. На первых этажах – коммерческие помещения, что сделает необходимые покупки или получение бытовых услуг быстрым, потому что нужные магазины и сервис станут БЛИЖЕ.

Дом построен по монолитно-каркасной технологии. В нем любой покупатель найдет для себя вариант квартиры по вкусу: небольшие студии, одно- и двухкомнатные, просторные трехкомнатные разной площади. Цена – от 2,26 млн руб. Стоимость квадратного метра в доме – примерно на 15% ниже, чем в среднем по Перми. Так покупка становится более доступной, и воплощение мечты о собственной уютной и комфортной квартире – гораздо БЛИЖЕ!

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Успевайте приобрести квартиры по стартовым ценам. Выбрать лучший вариант помогут вам менеджеры отдела продаж АО «ПЗСП», подробности – по телефону +7 (342) 292-15-47 или на сайте https://kurl.ru/sYams.

Застройщики: ул. Водопроводная, 6/1 – ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная», ул. Водопроводная, 6/2 – ООО «Спецстрой ПЗСП-Кондратово». Проектная декларация – на сайте https://наш.дом.рф/.

АО «ПЗСП»