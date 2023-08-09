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Коммерсантъ FM
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В Токио прошла акция протеста из-за вступления СССР в войну против Японии

В Токио прошла традиционная акция протеста возле посольства России, приуроченная к 78-й годовщине вступления СССР в войну против Японии. Корреспондент ТАСС, присутствовавший на мероприятии, отметил, что помимо антироссийских лозунгов ультраправые активисты скандировали и антиамериканские.

ТАСС пишет, что протестующие, курсирующие на фургонах возле российского посольства в Токио, выкрикивали через громкоговорители слова осуждения в адрес России из-за вступления СССР в войну против Японии в 1945 году, а также призывы вернуть «северные территории» (в Японии так называют южные острова Курильского архипелага). Также на мероприятия звучали слова осуждения в адрес США из-за атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки.

Отмечается, что из-за плохих погодных условий (сильного дождя) протестующим пришлось изменить маршрут и ездить на большем удалении от российского посольства, чем обычно. В район Токио, где расположено российское посольство, привлекли дополнительные наряды полиции для предотвращения возможных инцидентов.

9 августа 1945 года СССР начал Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию. Вступление Советского Союза в войну против Японии обусловливалось союзническими обязательствами, принятыми СССР на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях, а также той политикой, которую вела Япония в отношении СССР. Операция завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии, что ознаменовало окончание Второй мировой войны.

6 августа 2023 года в японском городе Хиросима прошла масштабная траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки в 1945 году. Однако, как сообщало «РИА Новости», никто из японских политиков не упомянул на ней, что бомбардировка была совершена США.

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