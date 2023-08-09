В Краснодаре пройдет конференция для бизнеса «Взгляд в будущее: Трейдинг фьючерсами на российскую пшеницу»

11 августа в Краснодаре состоится конференция для сельхозпроизводителей, экспортеров, трейдеров и переработчиков зерна «Взгляд в будущее: Трейдинг фьючерсами на российскую пшеницу». Организаторами выступают компания «Открытие Инвестиции», Группа ОЗК и Московская биржа

Фьючерсный контракт на российскую пшеницу стал одним из важнейших инструментов для бизнеса, связанного с производством, экспортом и переработкой зерна — этот удобный инструмент позволяет защитить бизнес от нежелательной волатильности цен на пшеницу, а также заработать на изменении цен. При этом данный контракт на Московской бирже – единственный в мире фьючерс на российскую пшеницу.

Конференция в Краснодаре, организованная Группой ОЗК совместно с брокером «Открытие Инвестиции» и Московской биржей, соберет ведущих экспертов страны, которые познакомят гостей с практическим применением расчетного фьючерса на пшеницу для хеджирования рисков для бизнеса и ответят на вопросы участников. Среди спикеров конференции — генеральный директор ООО «ОЗК Трейдинг» Александр Кичатов, начальник аналитического управления АО «ОЗК» Дмитрий Афанасьев, руководитель направления товарных деривативов Московской биржи Евгений Бурцев, личный брокер «Открытие Инвестиции» Алексей Петровский и директор Северо-Западного филиала «Открытие Инвестиции» Анастасия Горбанева. В ходе встречи гости получат возможность обсудить в неформальной атмосфере различные аспекты бизнеса с экспертами и коллегами по бизнесу.

«Важное преимущество фьючерса на российскую пшеницу — отсутствие инфраструктурного риска, так как контракт торгуется в России. Вместе с тем, данные фьючерсы расчетные, что позволяет избежать рисков, связанных с физической поставкой. Для агросектора эта конференция представляет особый интерес — мы подготовили стратегии хеджирования для разных участников рынка пшеницы, а также расскажем о спекулятивных стратегиях на рынке фьючерсов пшеницы как альтернативе спотовому товарному рынку», — говорит Анастасия Горбанева, директор Северо-Западного филиала «Открытие Инвестиции».

Участие в мероприятии бесплатное. Требуется предварительная регистрация по телефону: +7 (861) 205-33-96. Конференция состоится 11 августа 2023 года в 14.00 по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 120, «Краснодар Марриотт Отель», зал «Екатеринодар».

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