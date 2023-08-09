В Самарской области LADA Kalina зажало между грузовиком и тягачом

ДТП с участием легкового автомобиля, большегруза и тягача произошло в Самарской области в минувший вторник. Происшествие случилось в Сызранском районе на трассе «М-5 "Урал"» со стороны Самары в направлении Москвы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

«51-летний водитель, управляя большегрузом Renault (регион 750), двигаясь по 891,4 км автодороги, не выбрал безопасный скоростной режим и допустил наезд на стоящий автомобиль LADA Kalina под управлением водителя 1956 года рождения»,— говорится в сообщении.

От удара легковая машина наехала на стоящий впереди полуприцеп Kogel с седельным тягачом Daf (регион 07). За рулем последнего находился водитель 1990 года рождения. В результате аварии получил травмы и был госпитализирован водитель LADA Kalina.

Ранее в Самарской области один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с минивэном и фурой. Это произошло в июле текущего года.

Георгий Портнов