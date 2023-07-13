В Самарской области один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с минивэном и фурой

Смертельная авария с участием грузового автомобиля и минивэна произошла в Самарской области в четверг днем. Сообщение о происшествии на федеральной трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе поступило на пульт оперативных служб в 15:09 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации ведомства, легковой автомобиль Mercedes (минивэн) столкнулся с грузовиком DAF на 1013 км автодороги. В результате ДТП скончался один человек (мужчина, личные данные которого в настоящее время устанавливаются).

Также четверо мужчин получили травмы и были госпитализированы в Красноярскую центральную районную больницу. Ранее в Самарской области женщина погибла в ДТП, спасая своего сына.

Георгий Портнов