Энтеровирус найден в семи районах Саратовской области

Больше всего случаев заражения вызывающим менингит энтеровирусом в Саратовской области зафиксировано в Энгельсском районе. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Далее по числу подтвержденных диагнозов следует областной центр, затем Краснокутский, Новоузенский, Ершовский, Балашовский и Красноармейский районы.

О точном количестве случаев в надзорном ведомстве на уточнили. На прошлой неделе региональный минздрав отчитывался о 121 заболевшем с начала 2023 года. Профильный министр Олег Костин назвал ситуацию в Энгельсском районе «спорадической вспышкой».

В качестве профилактических мер власти региона до конца августа закрыли бассейны и обязали перевозчиков чаще дезинфицировать общественный транспорт.

Никита Маркелов

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