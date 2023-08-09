Глава города в Хакасии вышел из «Единой России»

Мэр города Сорска в Республике Хакасия Владимир Найденов написал заявление о выходе из «Единой России» (ЕР). Видеосюжет об этом и текст заявления от 9 августа опубликованы на сайте ИА «Хакасия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: khakas.er.ru Фото: khakas.er.ru

«Мои взгляды на будущее родного города расходятся со взглядами, планами, методами работы и действиями нынешнего регионального отделения партии»,- объяснил свое решение господин Найденов. При этом он поддержал действующее руководство республики, которую возглавляет коммунист Валентин Коновалов.

В сентябре 2019 года господин Найденов, баллотировавшийся в качестве самовыдвиженца, выиграл выборы мэра Сорска (население города – более 10 тыс. человек), набрав 49% голосов. На сайте регионального отделения ЕР он указан в качестве члена регионального политсовета партии и секретаря ее городского отделения.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в середине июня этого года из ЕР вышел спикер верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев. Затем он вошел в список кандидатов в депутаты республиканского парламента от КПРФ.

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Валерий Лавский