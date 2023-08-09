Участок ЗСД перекроют из-за велопробега в воскресенье

В воскресенье, 13 августа, на участке Западного скоростного диаметра перекроют движение из-за спортивного мероприятия. Ограничения будут действовать с 06:00 до 13:00, сообщили в компании «Магистраль Северной столицы».

Речь идет об участке ЗСД от съезда с трассы Е-18 «Скандинавия» до выезда на Приморский проспект в направлении движения с севера на юг. Автомобилистов просят учитывать это обстоятельство и использовать альтернативные маршруты.

В указанный период времени на платной трассе пройдет велопробег в рамках мероприятия Gran Fondo Russia — «Большая прогулка». Мероприятие проходит при поддержке правительства Петербурга и включено в список значимых спортивных мероприятий города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный выделил оператору ЗСД новые участки для строительства магистралей.

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