«Карин Кнайссль подвести не должна»

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль проведет лето на фоне русской природы. Она вошла в историю тем, что танцевала с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе в 2018 году. В июне на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) она презентовала собственный российский научный проект. А на родине звучат призывы лишить бывшего высокого чиновника австрийского гражданства. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что у Карин Кнайссль в России есть большие перспективы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Карин Кнайссль, если кто забыл, — это бывший министр иностранных дел Австрии. Когда-то давно у нее была свадьба. Среди приглашенных был Владимир Путин, и они исполнили красивый танец. С тех пор много воды утекло. Политическая карьера на родине у экс-главы МИД сложилась не очень, прямо скажем. Правительство канцлера Себастьяна Курца, где она трудилась, получило вотум недоверия в связи с известным скандалом под названием «Ибица-гейт». Там, скажем так, имелся российский след, причем заметный.

Зато Россия не бросила госпожу Кнайссль в беде. Она получила место в совете директоров «Роснефти», писала колонки для газеты «Ведомости». И вот нынче на ПМЭФ она презентовала «Геополитическую обсерваторию по ключевым проблемам развития России» при Санкт-Петербургском университете. Карин Кнайссль намерена помогать в решении указанных выше ключевых проблем — хорошее дело.

И вот приходит умилительное сообщение, что экс-министр решила поселиться на месяц в рязанской деревне Петрушово, дабы быть ближе к природе, к земле — так проще понять нашу обширную и богатую страну. На этом можно поставить точку в описании жизненного пути Карин Кнайссль. Хотя кажется, что карьера ее в России только начинается. Вот она получает медийную раскрутку сначала на форуме, а теперь и на фоне деревенских пейзажей.

Далее с высокой долей вероятности ей в торжественной обстановке, возможно, даже из рук первого лица будет выдан российский паспорт. В целом ее задача — явить стране нашей и всему миру образ правильного Запада — того, что понимает Россию, трудится на ее благо. Это еще с советских времен повелось — нужны государству вот такие свои иностранцы, представители капиталистического мира, что осознали и перековались.

Впрочем, не все у нас в этой части получается. Вот французский актер Жерар Депардье — сколько с ним носились, паспорт ему дали и на место жительства определили, по телевизору показывали — так нет, подвел, черной неблагодарностью отплатил. Так что товарищ Карин Кнайссль подвести не должна, большие на нее, видимо, надежды возлагаются. Может быть, даже и в политическом плане. По крайней мере, есть повод разнообразить информационную повестку — какое-никакое, но нестандартное событие.

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