После инцидента на Гребном канале в Ростове обследовали 800 мобильных трибун

В Ростове-на-Дону после обрушения мобильной трибуны на Гребном канале власти обследовали 800 мобильных трибун, чтобы выявить неисправлные и опасные. Об этом журналистам в ходе конференции в информагентстве «Интерфакс-Юг» сообщил министр физической культуры и спорта региона Самвел Аракелян.

«Большая часть из них допущена к эксплуатации. Небольшая часть подлежит ремонту для получения разрешения на дальнейшее использование»,— сказал господин Аракелян.

В ходе проверок было выявлено несколько аварийных сооружений, которые будут снесены.

ЧП на Гребном канале произошло 30 мая. Тогда из-за сильного ветра мобильная трибуна опрокинулась, в результате чего пострадали 36 человек, а одна женщина погибла.

Анастасия Назарова