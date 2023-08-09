Игорь Краснов вошел в комиссию по отбору кандидатов на пост главы Ижевска

В состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на посты главы столицы Удмуртии внесли изменения. Место и.о. первого заместителя руководителя администрации главы и правительства региона Дмитрия Миронова, оставившего свою должность, займет заместитель гендиректора АО ИЭМЗ «Купол» Игорь Краснов. Соответствующее постановление, подписанное главой республики Александром Бречаловым, опубликовано на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

24 августа пройдет собеседование с претендентами на пост мэра столицы Удмуртии. По его итогам комиссия выберет не менее двух лучших кандидатов, которые затем выступят со своими программами на сессии городской думы 5 сентября. Депутаты тайным голосование определят, кто будет главой города.

Напомним, всего документы на участие в конкурсе подали 20 человек. По большей части, это незнакомые широкому кругу люди. Явным фаворитом на их фоне является замглавы администрации Дмитрий Чистяков, указывают эксперты. Особой конкуренции, по их мнению, никто из участников конкурса составить не может.

Подробнее читайте в материале «В конкурс не добавили конкуренции».