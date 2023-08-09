На Дне города в Нижнем Тагиле певец Фогель выступит за 1,35 млн рублей

Выступление певца Фогеля (Роберт Черникин) на Дне города в Нижнем Тагиле обойдется в 1,35 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале Госзакупок. Гонорар артиста составит 900 тыс. руб., а 454,3 тыс. руб. потратят на техническое и бытовое обеспечение райдера. Заказчиком выступления стала Нижнетагильская филармония.

Концерт Фогеля состоится в пятницу, 11 августа. Согласно договору, он продлится не менее 40 минут. Певец должен будет исполнить песни «Дуракам везет», «Лето 17», «Выпускник», «Богатыми», «Мальчик», «Самим собой», «Стерва» и «Ревную».

Напомним, на Дне города также выступит Олег Газманов. Концерт пройдет 12 августа с 22:00 до 23:00 на площадке за КДК «Современник». Певец исполнит песни «Вперед, Россия!», «Офицеры», «Морячка», «Балтийский берег», «Эскандрон» и другие.

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