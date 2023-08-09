Segezha Group отправила первый контейнерный поезд в Китай из Кодинска

Приангарский лесопереабатывающий комплекс – одно из крупнейших предприятий Segezha Group (MOEX: SGZH) в Красноярском крае. На днях с его контейнерного терминала в пос.Таёжный (станция Карабула) ушел первый в истории контейнерный поезд по маршруту Карабула-Забайкальск-Циндао (Китай). Покупателям отправили 62 сорокафутовых контейнера с пиломатериалами общим объемом 3000 м3. Время в пути составит не более 7 суток. Предприятие планирует отправлять этим маршрутом ориентировочно до 5 контейнерных поездов в месяц.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп» Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп»

«Для комбината это является знаковым событием, так как полный контейнерный поезд мы грузим впервые. Ранее погрузка производилась в шесть-десять контейнеров с последующей отправкой небольшими группами в составе сборных поездов по железной дороге. Наша задача – в ближайшем будущем выйти на регулярные отгрузки контейнерными поездами и «уйти» от поштучной отправки», – отмечает генеральный директор ПЛПК Константин Баяндин.

Для организации регулярных отправок продукции контейнерными поездами комбинат модернизировал погрузочную площадку на станции Карабула. Для получения разрешительной документации на отправку контейнерных поездов внесли соответствующие изменения в регламентирующие документы.

Приангарский лесоперерабатывающий комплекс в составе Segezha Group – с конца 2021 года. Предприятие производит сухие пиломатериалы из древесины хвойных пород. Годовая мощность завода по распилу круглого леса достигает 1000 тыс. м3, по производству пиломатериалов – до 460 тыс. м3 в год.

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет около 16 млн га, а объем расчетной лесосеки – почти 24 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 94% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. В рамках борьбы с изменением климата, а также для повышения продуктивности своих лесов Группа внедряет принципы интенсивной модели устойчивого лесопользования. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по выпуску крафт-бумаги, промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 3-м месте по производственным мощностям березовой фанеры. Компания так же на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. Торговые представительства открыты в КНР и Сингапуре. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры – она представлена на рынках более чем 80 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем более 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com

АО «Лесосибирский ЛДК №1»