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Технологии для экологии

Экологическая политика современной крупной компании — многогранный и системный процесс. Сибирская генерирующая компания для Красноярского края является надежным поставщиком доступной энергии, обеспечивая подключение новых социальных объектов, жилых кварталов во всем регионе. Развивая технологии большой энергетики, в СГК ведут работу и по целому ряду «зеленых» проектов, направленных на снижение воздействия генерации на окружающую среду.

Строительство электрофильтров на Красноярской ТЭЦ-1

Строительство электрофильтров на Красноярской ТЭЦ-1

Фото: предоставлено пресс-службой СГК

Строительство электрофильтров на Красноярской ТЭЦ-1

Фото: предоставлено пресс-службой СГК

Чистое небо

Безусловно, основной акцент для СГК — снижение негативного воздействия на атмосферу при производстве тепла. Компания одной из первых включилась в федеральную программу «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», который с 2018 года реализуется в Красноярске. Кстати, краевой центр также в числе первых вошел в список российских городов, где проект запущен.

Еще в апреле 2018 года стартовала модернизация на старейшей в Красноярске ТЭЦ-1 — были снесены три старых трубы, а в 2020 году возведена труба высотой 275 метров, позволяющая увеличить высоту рассеивания выбросов. Новую трубу сразу начали оснащать современными электрофильтрами — по сравнению с ранее использовавшимися батарейными циклонными уловителями с эффективностью 95 % коэффициент их полезного действия по улавливанию пыли составляет 99,7 %. На сегодня установлено восемь из четырнадцати планируемых электрофильтров. После реализации проекта к началу 2025 года ожидается, что объем общих выбросов снизится на 20 %, пылевых частиц — на 80 %. «Стоит учесть, что все работы проводятся на действующей станции, которая продолжает снабжать потребителей теплом и электричеством», — акцентировал директор Енисейского филиала СГК Олег Петров. Общая стоимость проекта оценивается в 15 млрд руб.

Одновременно с этим ведутся работы и на самой «молодой» Красноярской ТЭЦ-3. Здесь также проводится модернизация. Самая масштабная часть проекта — строительство второго энергоблока. Инвестиции составляют 27,5 млрд руб. Проект несет не только колоссальный экономический и социальный эффект — после введения дополнительных мощностей у города появятся возможности по подключению новых потребителей, строительству жилых микрорайонов и социальных объектов. Олег Петров отдельно остановился на экологической «миссии» энергоблока: «Новые мощности также позволят перераспределить часть тепловой генерации с ТЭЦ-1 фактически за пределы городской черты, а значит, снизить нагрузку от генерации на краевой центр». После введения в строй второго энергоблока здесь будет установлен такой же электрофильтр, как на ТЭЦ-1.

В рамках проекта также ведется строительство градирни, что окажет дополнительный положительный эффект на экологию — снизит тепловую нагрузку на Енисей и сократит объем потребления воды из главной городской водной артерии. А сухая система шлако- и золоудаления позволит компактно складировать золошлаки со станции, не расширяя складские площади.

Отметим, что уже сегодня все трубы красноярских ТЭЦ оснащены системой онлайн-мониторинга выбросов. Система отслеживает оксиды, диоксиды азота, диоксиды серы, угарный газ и твердые частицы PM 2.5 и 10. При этом любой желающий может посмотреть актуальные графики на сайте СГК.

Родному городу

Улучшение экологической ситуации в мегаполисе — это всегда комплексный подход, который должен учитывать все аспекты загрязнения. В Красноярске исторически сложилось, что некоторые районы отапливались при помощи малых котельных. В середине прошлого века на левобережье их насчитывалось более двухсот. Вероятно, это было оправдано полвека и более назад. Однако сегодняшние экологические стандарты и желание красноярцев дышать чистым воздухом исключают такие котельные: тут нет фильтров, географически такие кочегарки располагались в центре жилой застройки, высота труб мала, и выброс зачастую шел буквально в окна жилых домов. И, конечно, такие котельные с устаревшим оборудованием не могли обеспечить надежность теплоснабжения, как при центральном отоплении.

В Красноярске замещение малых котельных — их закрытие и перевод потребителей на ТЭЦ — ведется в рамках проекта «Чистый воздух». На сегодня замещена 31 котельная из 35 планируемых. В сентябре планируется закрыть котельную на улице Калинина, а в 2024–2025 годах еще три оставшиеся по плану котельные.

Не секрет, что значительный вклад в «черное небо» в Красноярске вносит частный сектор. В СГК также взялись за решение этого вопроса. В компании совместно с правительством региона при участии «Красноярскэнергосбыта» и «КрасКома» реализуется пилотный проект по переводу частного сектора на электроотопление «Новое тепло» — уже третий год 114 домовладений, которым субсидируется тариф, отапливаются электричеством.

Пока это эксперимент, призванный показать — при прочих равных жители сделают выбор в пользу более экологичного вида топлива. К тому же в большинстве случаев электроотопление просто удобнее — нет нужды держать во дворе склад с углем или дровами, который сам по себе может являться источником пыли. Пока опыт показывает — жители с радостью отказываются от привычных видов топлива и делают выбор в пользу электричества.

Попутно энергетики решили несколько практических задач, полезных при дальнейшем масштабировании эксперимента: разработали необходимые механизмы субсидирования стоимости электроэнергии и определили методику расчета льготного тарифа и достаточного норматива. Кстати, выводы, которые сделали эксперты по итогам эксперимента, говорят, что переход на электроотопление предпочтительнее других альтернативных источников. Во-первых, его можно быстро реализовать в достаточно больших масштабах: полный перевод частного сектора города на электроотопление займет два-три года. Во-вторых, все работы по сетевой инфраструктуре по сравнению с другими вариантами ниже. Затраты на субсидирование тарифа также невысоки по сравнению с тем экологическим и социальным эффектом, который будет достигнут благодаря проекту.

Такая схема, к слову, уже реализуется в Улан-Удэ — здесь при меньшей численности населения количество частных домов выше. В столице Бурятии 60 тысяч домовладений, а в Красноярске — около 15 тысяч.

Сегодня результаты эксперимента уже изучаются специалистами проектного офиса федеральной программы «Чистый воздух», Минэнерго, Минэкологии.

Правильные пчелы

Экомарафоны Зеленой дружины СГК проходят дважды в год: весной и осенью

Фото: предоставлено пресс-службой СГК

Большое внимание в экологических программах уделяется общественной работе и научным исследованиям. В СГК с 2015 года реализуется проект экологической организации «Зеленая дружина» — волонтеры за эти годы высадили шесть тысяч деревьев и кустарников в краевом центре, собраны и сданы в переработку десятки тонн вторсырья. Также дружинники проводят в школах лекции и акции по экологическому просвещению. Кстати, чтобы принять участие в акциях «Зеленой дружины», необязательно быть сотрудником СГК. Поучаствовать может любой житель или гость города. Многие узнают об акциях из социальных сетей и просто приходят к месту сбора или посадки деревьев.

Кроме того, СГК сотрудничает с Красноярским аграрным техникумом — совместно реализуется необычный экологический проект по апимониторингу. Студенты-зоологи и ветеринары разводят пчел на площадках вблизи ТЭЦ, чтобы в последующем изучать продукты их жизнедеятельности.

ООО «Сибирская генерирующая компания»

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