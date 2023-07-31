Пулково обслужил более 525 тысяч пассажиров в неделю форума Россия-Африка

Услугами аэропорта Пулково воспользовались 525 тыс. пассажиров за период с 24 по 30 июля, когда проводился форум Россия-Африка, рассказали 31 июля в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы». Это на 6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Всего на прошедшую неделю провели 3874 взлетно-посадочные операции. Больше всего пассажиров в аэропорту отметили 28 июля. За эти сутки в Пулково обслужили более 80 тыс. пассажиров за 570 взлетно-посадочных операций. За неделю через аэропорт прошло 217 рейсов деловой авиации.

Регулярность полетов, по данным ВВСС, составила 99,5%. Регулярных задержек не наблюдалось. С пиковыми нагрузками в дни форума Пулково помогали студенты, отмечают в пресс-службе.

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