Кинокритик Алексей Медведев пропал в подмосковных Мытищах

Программный директор кинофестивалей и кинокритик Алексей Медведев с 21 июля не выходит на связь, сообщила его супруга Наталья Пылаева в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Она сказала изданию msk1.ru, что господин Медведев вышел из дома и не вернулся.

Госпожа Пылаева опубликовала на своей странице ориентировку поисковой службы «Лиза Алерт» с приметами пропавшего: рост 180 см, телосложение плотное, волосы темные с проседью, глаза серо-голубые. Когда он выходил из дома, был одет в черную ветровку, светлую футболку и черные брюки, при себе имел рюкзак, следует из ориентировки.

Алексей Медведев родился в 1969 году. Он обучался на химическом факультете МГУ и во ВГИКе. Работал журналистом, с начала 2000-х занимается организацией международных кинофестивалей. Господин Медведев был программным директором кинофестивалей 2morrow (2007–2009), «Зеркало» (2011), «Два в одном» (2009–2012), «Послание к человеку», а также фестивалей в Якутске, Архангельске и Калининграде.

Эрдни Кагалтынов