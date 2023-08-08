В офис новгородского «Яблока» пришли полицейские

В офис «Яблока» в Великом Новгороде пришли сотрудники полиции и забрали пачки с агитационной газетой «За мир». Об этом 8 августа в своем Telegram-канале сообщила председатель регионального отделения партии, действующий депутат гордумы и кандидат Анна Черепанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники полиции во время изьятия агитационных материалов с агитационной газетой «За мир» в офисе Новгородского «Яблока»

Фото: телеграм Анны Черепановой Сотрудники полиции во время изьятия агитационных материалов с агитационной газетой «За мир» в офисе Новгородского «Яблока»

Фото: телеграм Анны Черепановой

«Их цель - запугать «Яблоко» и нашу команду, заставить нас молчать»,– написала в посте госпожа Черепанова.

Раннее, по словам членов партии, типография в Петербурге отказалась печатать газету, поэтому ее пришлось изготавливать в Москве. Изначально издание прошло проверку территориальной избирательной комиссии, а партия получила разрешение на ее распространение.

Также «Ъ-СПб» писал, что партии «Яблоко» в Великом Новгороде отказали в проведении агитационных пикетов перед выборами.

Выборы в городскую думу Великого Новгорода седьмого созыва пройдут с 8 по 10 сентября.

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