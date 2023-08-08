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Коммерсантъ FM
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SEC оштрафовала банки за передачу информации через WhatsApp, iMessage и Signal

Сегодня, 8 августа, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что 11 финорганизаций, в том числе инвестподразделения американского Wells Fargo и французского BNP Paribas, оштрафованы на $289 млн за нарушение правил передачи и хранения служебной информации. Сообщается, что с 2019 года сотрудники банков регулярно обменивались служебной информацией через мессенджеры WhatsApp, iMessage и Signal, не сохраняя эту служебную переписку для проверки регуляторами, как того требуют правила SEC

«Наше сегодняшнее решение основано на том, что регулируемые нами организации, в том числе брокерские фирмы и инвестиционные советники, должны соблюдать установленные правила по хранению данных, которые нужны для контроля в соответствии с федеральными законами,— подчеркнул заместитель директора SEC по контролю за соблюдением нормативных актов Санджай Вадхва.— 11 упомянутых сегодня компаний признали, что их действия вступили в противоречие с важными требованиями законов. Компании также пообещали устранить допущенные нарушения и не допустить повторения подобного в будущем».

Также сегодня, 8 августа, Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) сообщила о наложении штрафа в размере $260 млн на Wells Fargo, канадский Bank of Montreal, а также французские BNP Paribas и Societe Generale за нарушения, связанные с передачей и хранением служебной информации с помощью сторонних каналов коммуникации, таких как WhatsApp. CFTC отметила, что с декабря 2021 года она оштрафовала уже 18 финансовых компаний на общую сумму $1 млрд за подобные нарушения при передаче служебной информации.

Евгений Хвостик

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