Путин и президент ЮАР обсудили по телефону подготовку к саммиту БРИКС

Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, подготовку к намеченному на 23–24 августа саммиту БРИКС в Йоханнесбурге , сообщила пресс-служба Кремля.

«В продолжение состоявшейся 29 июля отдельной встречи Владимира Путина и Сирила Рамафосы обсужден ряд вопросов практического сотрудничества России и ЮАР с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей»,— сообщили в Кремле. Отмечается, что господин Рамафоса дал положительную оценку итогам саммита Россия—Африка, который прошел в конце июля в Санкт-Петербурге.

Власти ЮАР пригласили на саммит БРИКС представителей более 60 стран. Свое участие на данный момент подтвердили 34 страны, в том числе представители Африки и глобального Юга. На саммите будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Владимир Путин выступит на саммите БРИКС по видео. В марте Международный уголовный суд, юрисдикцию которого признает ЮАР, выдал ордер на арест господина Путина.

Эрдни Кагалтынов