OFAC заморозило платежи индийских ювелиров за российские алмазы на сумму $26 млн

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) заморозило платежи нескольких индийских компаний на сумму около $26 млн. По данным OFAC, они импортировали российское алмазное сырье. Об этом сообщила индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Под заморозку попали платежи индийских ювелиров в ОАЭ. OFAC заподозрило, что их поставщики имеют российские корни или связаны с российскими горнодобывающими или подсанкционными компаниями. Продавцы алмазного сырья не получили эти выплаты из-за указания, которое банки получили от OFAC.

«Мы пытаемся объяснить ОFAC, что платежи производились организациям, не подпадающим под санкции, и некоторым российским организациям задолго до вступления санкций в силу»,— сказал The Economic Times глава индийского отраслевого регулятора Випул Шах. По его словам, прямой импорт алмазов из России в Индию очень незначительный.

Замглавы регулятора Кирита Бансали сообщил, что, по его данным, некоторые импортеры из Индии, базирующиеся в Дубае, не получали выплаты за алмазы в последние полгода.

По данным Кимберлийского процесса, в 2022 году экспорт необработанных алмазов из России снизился на 24%, до 6,7 млн карат, на фоне увеличения добычи на 7%, до 41,9 млн карат. При этом стоимость экспорта составила $3,8 млрд, что всего на 4% меньше показателя 2021 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Алмазы вернулись из загранки».

Олеся Павленко