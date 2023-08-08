В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве директора строительной компании

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в убийстве генерального директора одной из строительных компаний, которое произошло в Приморском районе города 5 июня. Об этом 8 августа сообщили в ГСУ СК РФ по СПб.

По версии следствия, в совершении убийства подозревается 41-летний мужчина, который по заказу неустановленного лица за денежное вознаграждение несколько раз выстрелил в потерпевшего из пистолета, после чего скрылся. Второй подозреваемый, доставлял его на автомобиле к месту убийства и занимался подготовкой к преступлению.

По информации издания «Фонтанка», речь идет об убийстве петербургского бизнесмена Виктора Алиева — главы строительной компании СК «Монолит», который был застрелен на рабочей площадке на Глухарской улице в Приморском районе города 5 июня.

Бизнесмен был убит, когда выходил из своей машины. Пули попали в шею, грудь и спину. Позже на месте было найдено 7 гильз.

«Ъ-СПб» писал, что СКР возбудил дело после убийства на стройплощадке в Приморском районе Петербурга.

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