СКР возбудил дело после убийства на стройплощадке в Приморском районе Петербурга

В Санкт-Петербурге утром, 5 мая, неизвестные расстреляли в упор мужчину на строительной площадке, расположенной на Глухарской улице в Приморском районе. ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ). На данный момент на месте преступления работают следователи и криминалисты.

Как пишет издание 78.ru, по предварительным данным, погибший — глава строительной компании СК «Монолит» Виктор Алиев. Уточняется, что киллер выстрелил из пистолета марки ТТ в мужчину не менее семи раз через забор, а затем скрылся на автомобиле Daewoo Nexia.

По одной из версий, 48-летний бизнесмен приехал на совещание с генеральным подрядчиком. Следователи рассматривают версию о заказном убийстве.

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