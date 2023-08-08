Два жителя Каменск-Уральского попали в больницу из-за отравления грибами

В Каменск-Уральском (Свердловская область) два жителя отравились несъедобными грибами. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора. Оба отравившихся были госпитализированы, однако они уже выписаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Роспотребнадзор рекомендует не собирать незнакомые грибы, а также не брать их вблизи дорог и в населенных пунктах. Срезать их нужно с целой ножкой, а хранить в плетеных корзинах — так они дольше будут свежими. Все грибы в день сбора необходимо перебрать, промыть и подвергнуть кулинарной обработке.

Напомним, первый в году случай отравления грибами в области был зафиксирован в конце июня. По данным Роспотребнадзора, всего с начала сезона было зафиксировано три случая подобного отравления.

Полина Хабарова

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