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В Свердловской области зафиксировали первый случай отравления грибами

В Свердловской области зафиксировали первый в этом году случай отравления грибами, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Пострадавшего после отравления госпитализировали, однако он уже выписан.

Роспотребнадзор рекомендует грибникам не собирать неизвестные грибы, а также не собирать грибы около дорог или населенных пунктов. Срезать их нужно с целой ножкой, а хранить в плетеных корзинах — так они дольше будут свежими. Все грибы в день сбора необходимо перебрать, промыть и подвергнуть кулинарной обработке.

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