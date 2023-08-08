ЦБ выявил больше 20 попыток влияния на цены акций через Telegram-каналы

За период с января 2022 по февраль 2023 года Банк России выявил больше 20 попыток влияния на стоимость российских акций через Telegram-каналы. За 2022 год было зафиксировано 13 таких случаев, за январь—февраль 2023 года — 8. Об этом сообщил регулятор в «Обзоре рисков финансовых рынков» (.pdf).

В Центробанке отметили, что с 2022 года на российском фондовом рынке после ухода резидентов из недружественных стран ключевыми стали частные инвесторы. В некоторые месяцы их доля в торгах достигала 81%.

В результате на рынке появились новые тенденции: геймификация, рост влияния инфлюенсеров на поведение розничных инвесторов, увеличение объемов самостоятельного инвестирования без финансовых посредников, высокая склонность к риску и вложения в высокорисковые активы.

«В настоящее время инфлюенсеры оказывают существенное влияние на финансовые решения значительного числа частных инвесторов: количество подписчиков ведущих финансовых блогеров в социальных сетях доходит до нескольких миллионов человек»,— сказано в обзоре.

При этом блогеры не несут ответственности за контент об инвестициях, что повышает риск необдуманных и однотипных решений со стороны частных инвесторов. Среди вводящих в заблуждение инвесторов тактик ЦБ отмечает попытки завлечь вымышленными доходностями, аргументы только в пользу своей рекомендации, удаление старых записей с неудачными рекомендациями.

Регулятор зафиксировал практики, когда ценовой тренд действительно создавался с помощью Telegram-каналов, а также ситуации, когда тренд формировался из-за рыночных явлений или недобросовестных практик, не связанных с целенаправленными действиями блогеров.

Олеся Павленко