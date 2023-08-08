Чаще всего в «тоталь» в 2023 г. разбивается Porsche Cayenne

«АльфаСтрахование» проанализировала страховые случаи по каско и выяснила, какие марки и модели автомобилей чаще всего было экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии. Лидерами первого полугодия 2023 г. по числу «тотальных» ДТП стали автомобили марок Porsche и BMW.

Чаще всего в «тоталь» разбиваются Porsche Cayenne. С начала 2023 г. в 8% случаев при ДТП машины этой модели были признаны не подлежащими восстановлению.

Также наиболее часто «тотали» в текущем году случаются с BMW 5-й серии, Porsche Macan, Daewoo Nexia и Chery Tiggo.

Топ-5 марок и моделей машин, которые были признаны «тоталями» в первом полугодии 2023 г.

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Кроме того, в рейтинг попали Skoda Octavia, Lada Kalina, BMW 7 (по 3% случаев), а также Mercedes AMG и Volkswagen Jetta (по 2%).

«Данные рейтинга говорят о том, что чаще всего попадают в "тотальные ДТП", когда признается полная гибель автомобиля, дорогие модели с большим количеством лошадей. Часто их обладатели любят покататься на высокой скорости, не всегда соблюдают правила дорожного движения. Хотя в текущих условиях даже небольшой ремонт дорогой марки может обернуться признанием "тоталя" ввиду возможности недоступности запчастей и высокой стоимости ремонта, когда его выполнение становится нецелесообразным,— говорит Илья Григорьев, директор департамента андеррайтинга «АльфаСтрахование».— Полную защиту автомобиля обеспечивает только полис каско. А у клиентов "АльфаСтрахование" есть дополнительные гарантии. В случае трудностей с ремонтом наше каско позволит сэкономить время и получить деньги за машину в размере полной стоимости, указанной в страховке».

Группа «АльфаСтрахование» — крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования». Услугами «АльфаСтрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 125 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране. Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждают рейтинги ведущих рейтинговых агентств: ruАAA по шкале «Эксперт РА», ААА|ru| по шкале «Национального Рейтингового Агентства» и AAA.ru по шкале «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).

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