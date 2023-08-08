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Суд отказал в аресте счетов «Южуралзолота» на сумму 620 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области отказал АО «Корунд-циан» (Дзержинск) в аресте средств на счетах АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, бенефициар – Константин Струков) на сумму почти 620 млн руб. Решение принято 8 августа, говорится в материалах дела в картотеке арбитражного суда.

2 августа суд принял к производству иск компании из Нижегородской области к ЮГК о взыскании задолженности в размере 619,9 млн руб. На этой неделе «Корунд-циан» направил заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста средств, находящихся и поступающих на все банковские счета «Южуралзолота», в пределах суммы исковых требований. Суд не нашел для этого оснований.

АО «Корунд-циан» является одним из крупнейших в России производителей цианида натрия. Компанией владеет ООО «Инвест КЦ» (Москва). Руководитель – Иосиф Хайцин. В 2021 году «Корунд-циан» судился с ЮГК из-за долга по договору поставки технического цианида натрия на сумму $165,6 тыс. При рассмотрении спора в апелляции стороны заключили мировое соглашение, по которому ответчик обязался погасить долг до 28 февраля 2022 года.

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