Производитель цианида требует с «Южуралзолота» 603,6 млн рублей долга

Предприятие по производству цианида натрия «Корунд-циан» (Дзержинск) подало иск о взыскании 603,6 млн руб. задолженности с АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, Пласт). Заявление принял к производству Арбитражный суд Челябинской области, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Помимо самой суммы долга, истец попросил взыскать с ЮГК 16,3 млн руб. пеней.

«Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании, которое состоится 18 октября 2023 года в 11 часов»,— говорится в определении суда.

В АО «Корунд-циан» был направлен информационный запрос по поводу иска. На момент публикации ответ на него не поступил.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Корунд-циан» было зарегистрировано в 2009 году. Компания является одним из крупнейших в России производителей цианида натрия. Компанией владеет ООО «Инвест КЦ» (Москва). Руководит «Корунд-циан» Иосиф Хайцин.

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