Глава ЛДПР Леонид Слуцкий поддержал переименование Волгограда в Сталинград

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Волгограде выступил за переименование города в Сталинград.

«Дело не в имени Сталина, дело в имени города, который стал символом победы над фашизмом. И в Париже, и во многих других мировых столицах, и не только столицах, улицы, площади названы этим именем — Сталинград. Так что наша позиция остается неизменной. ЛДПР своих позиций не меняет», — цитирует политика ТАСС.

В декабре прошлого года был создан общественный совет, который настаивает на проведении референдума. Однако 2 февраля в день празднования 80-летия победы в Сталинградской битве, процесс запущен не был, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков /doc/5798816 отдельно пояснил, что «вопрос в Кремле не обсуждают».

Социологические данные показывают, что большинство жителей города эту инициативу не поддерживает.

По сведениям «Ъ», региональные власти продолжают готовиться к переименованию.

Возможной датой для объявления об этом источники называют 23 ноября. В этот день исполнится 81 год соединению возле Калача-на-Дону Юго-Западного и Сталинградского фронтов, в результате чего немецко-фашистская группировка оказалась в окружении и впоследствии была разгромлена.

Ярослав Малых

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