Объем торгов акциями на Мосбирже 4 августа составил рекордные 251 млрд рублей

4 августа 2023 года объем торгов на рынке акций на Московской бирже составил 251 млрд руб., что является рекордным показателем с 24 февраля 2022 года, когда он составил 374 млрд руб., сообщает пресс-служба Мосбиржи.

Отмечается, что 4 августа объем торгов на рынке акций в 3,3 раза превысил среднедневной объем торгов в текущем году (76 млрд руб.). В течение дня сделки заключили 1,23 млн инвесторов. 84% из них — физические лица. Доля вечерней сессии (торги с 19:05 до 23:50) составила 12%, сообщила пресс-служба.

31 июля Мосбиржа зафиксировала рекордную с начала года активность инвесторов. В тот день сделки заключили 1,34 млн частных инвесторов. Объем торгов на рынке акций 31 июля превысил 157 млрд руб. Доля физлиц составила 82%.

Эрдни Кагалтынов