В Оренбурге намерены увеличить долю муниципального транспорта до 30%

Власти Оренбурга намерены увеличить долю муниципального транспорта на рынке перевозок до 30%. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на главу города Сергея Салмина.

Планы были озвучены во время презентации новых автобусов для МКП «Оренбургские пассажирские перевозки». Транспорт приобрели в лизинг по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Город получил 23 новых низкопольных автобуса марки «ЛиАЗ». По данным местных властей, автобусный парк Оренбурга обновился за год на 40%.

Ране председатель СКР Александр Бастрыкин поручил быстрее расследовать уголовное дело по факту закрытия троллейбусных линий в Оренбурге.

Андрей Сазонов