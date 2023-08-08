Экс-директор школы в Отрадном признана виновной в служебном подлоге и мошенничестве

Суд вынес приговор бывшему директору МБУ дополнительного образования из Отрадного. Она признана виновной в ряде преступлений по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в доход государства»,— говорится в сообщении.

Ранее следствие и суд выяснили, что бывшая директор школы с 2019 по 2022 год «путем обмана обратила в свою пользу бюджетные средства на общую сумму более 340 тыс. руб.». Деньги предоставлялись городской администрации для оплаты труда работников учреждения.

Однако, как выяснили силовики, указанные сотрудники только числились в заведении, но по факту не исполняли своих обязанностей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляло региональное УФСБ. Его расследование завершилось в марте текущего года.

Георгий Портнов