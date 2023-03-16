Директора детской художественной школы Отрадного обвинили в мошенничестве и подлоге

Закончено расследование уголовного дела о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении директора детской художественной школы Отрадного. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствие установило, что с 2019 по 2022 год обвиняемая использовала бюджетные деньги администрации Отрадного на общую сумму свыше 340 тыс. руб. Деньги были предусмотрены на зарплату работникам учебного заведения, которые по факту не трудились в учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Оно направлено в суд Самары.

Георгий Портнов