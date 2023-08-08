Китай призвал США «не давать указания» по проблематике Южно-Китайского моря

Минобороны Китая опубликовал заявление, в котором призвал США не «раздавать указания» по проблеме Южно-Китайского моря, поскольку они не являются участником территориального спора.

Заявление было опубликовано после высказывания представителей Госдепартамента о том, что недавнее применение Китаем водометов против филиппинских кораблей было недопустимым.

«США не являются заинтересованной стороной в проблеме Южно-Китайского моря, не имеют права давать указания по этому вопросу»,— говорится в сообщении китайского министерства обороны.

В ведомстве отметили, что США должны «немедленно прекратить использовать проблему Южно-Китайского моря, чтобы мешать правду с ложью, сеять раздор».

Штаты должны «уважать территориальный суверенитет, морские права и законные интересы КНР в Южно-Китайском море, уважать активные усилия, предпринимаемые странами региона для защиты мира и стабильности в Южно-Китайском море», говорится в заявлении.

Инцидент, ставший поводом для дипломатического скандала произошел 6 августа. По версии береговой охраны Филиппин, Китай применил водометы во время доставки припасов филиппинским военным в районе спорных островов Наньша (английское название Спратли) в Южно-Китайском море.

Власти Китая заявили, что приняли меры, чтобы не допустить нелегальной перевозки грузов. Представитель береговой охраны КНР Гань Юй призвал Филиппины «немедленно прекратить противоправные действия в этих водах».

Комментируя инцидент, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выразил поддержку Филиппинам. Американский дипломат напомнил, что в случае нападения США будут вынуждены действовать в соответствии с договором о взаимной обороне, заключенным между Вашингтоном и Манилой в 1951 году.

Острова Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо) являются спорными территориями. Их принадлежность оспаривают Вьетнам, Бруней, Китай, Малайзия и Филиппины.

Александр Кислов