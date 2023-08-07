Филиппины вызвали посла Китая из-за применения водометов против их кораблей

Филиппины вызвали посла Китая после того, как китайская береговая охрана использовал водометы против их кораблей. Об этом сообщил президент Филиппин Фердинанд Маркос.

«Наш секретарь по иностранным делам вызвал сегодня посла Хуанга и передал ему вербальную ноту, содержащую фото и видео о том, что произошло, и мы ожидаем их ответа»,— рассказал он журналистам (цитата по AFP).

Инцидент произошел вчера, 6 августа. По версии береговой охраны Филиппин, Китай применил водометы во время доставки припасов филиппинским военным в районе спорных островов Наньша (английское название — Спратли) в Южно-Китайском море.

Власти Китая уверяют, что приняли меры, чтобы не допустить нелегальной перевозки грузов. Представитель береговой охраны КНР Гань Юй призвал Филиппины «немедленно прекратить противоправные действия в этих водах».

Острова Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо) являются спорными территориями. Их принадлежность оспаривают Вьетнам, Бруней, Китай, Малайзия и Филиппины.

Лаура Кеффер