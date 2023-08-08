Завершилось благоустройство площади Героев в Нижнем Новгороде

Площадь Героев в Московском районе открыли после благоустройства. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

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Пространство привел в порядок «Автодорстрой». За 62,3 млн руб. подрядчик установил на площади качели, батут, велопарковку и игровой комплекс. Также «Автодорстрой» обновил памятник уроженцам Московского района, погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе, и отремонтировал мемориал и монумент Славы у музея истории и культуры.

Сквер на пощади Героев привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». К 8 августа готовы 22 из 28 территорий, запланированных к благоустройству в 2023 году.

Елена Ковалева