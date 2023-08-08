Свердловские следователи возбудили уголовное дело после смерти рабочего из-за обрушения трубы

Следователи Свердловской области возбудили уголовное дело после смерти одного рабочего из-за обрушения дымовой трубы. Как сообщили в Telegram-канале регионального СУ СК, дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным СКР, следователи провели осмотр места происшествия, назначили комплекс экспертиз, также будет запрошена интересующая следствие документация. Сейчас допрашиваются свидетели и проходят другие мероприятия, чтобы дать правовую оценку трагедии.

Напомним, на территории Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в компанию «Русал») в Краснотурьинске (Свердловская область) проходила подготовка к техническому обрушению дымовой трубы №3. 7 августа около 15:00 она незапланированно обрушилась. В это время в зоне падения находились три сотрудника подрядной организации «Развитие». Двое пострадавших отправлены в городскую больницу Краснотурьинска в состоянии средней тяжести, а одного спасатели нашли мертвым под завалами.

Полина Хабарова

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